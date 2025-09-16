Visibilia | si torna in aula 21 ottobre calendario udienze Santanchè fino a maggio
Milano, 16 set. (Adnkronos) - Si torna in aula a Milano il prossimo 21 ottobre, poi è previsto un calendario settimanale fino a maggio per Visibilia che vede tra gli imputati anche la ministra del Turismo Daniela Santanché accusata di falso in bilancio. Nel processo che vede imputate 16 persone, si entrerà nel vivo - davanti a un collegio con due nuovi giudici su tre - la prossima udienza con la formalizzazione delle prove. Dopo ottobre si torna in aula a dicembre (11 e 18), quindi altre udienze sono previste a gennaio 2026 (8, 15, 22 e 29), febbraio (5, 12 e 26), marzo (5, 12, 17), altre due date sono state indicate ad aprile (16 e 22) e due a maggio (14 e 21). 🔗 Leggi su Iltempo.it
