Visibilia fissate le udienze nel processo Santanché
AGI - Calendario denso per il processo a carico, tra gli altri, della ministra Daniela Santanchè, accusata di falso in bilancio per i conti della societa' Visibilia. I giudici hanno fissato 17 udienze fino a maggio, a partire dalla prossima prevista per il 21 ottobre. Dopo i tanti rallentamenti, dovuti anche alla richiesta dei giudici ai pm di formulare con più precisione le accuse, si andrà quindi spediti con la media di due-tre udienze al mese, eccetto novembre quando non ne sono state previste in calendario. Accelerazione del processo. La sentenza arriverà ragionevolmente non prima dell'estate del 2026 considerato il numero cospicuo degli imputati che sono 16. 🔗 Leggi su Agi.it
Caso Visibilia Daniela Santanchè, difese ottengono rinvio fino metà luglio. Le tappe dell'inchiesta; Visibilia, il processo a Santanchè rallenta: cambiano due giudici, le difese ottengono il rinvio; Visibilia-Santanché, azionisti ammessi come parte civile: Rivogliamo 180mila euro.
Caso Visibilia, processo a Daniela Santanchè: oggi nuova udienza - Riparte il procedimento che riguarda le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale, in cui è coinvolta la ministra del Turismo. Lo riporta tg24.sky.it
Visibilia: pm chiedono di sentire Santanché in aula, escluse chat ministra - ha ammesso i piccoli azionisti, tra cui Giuseppe ... Riporta iltempo.it