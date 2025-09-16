Visibilia fissate le udienze del processo | la ministra Daniela Santanchè accusata di falso in bilancio
Calendario denso per il processo a carico, tra gli altri, della ministra Daniela Santanchè, accusata di falso in bilancio per i conti della società Visibilia. I giudici hanno fissato 17 udienze fino a maggio, a partire dalla prossima prevista per il 21 ottobre. Dopo i tanti rallentamenti, dovuti anche alla richiesta dei giudici ai pm di formulare con più precisione le accuse, si andrà quindi spediti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Visibilia, fissate le udienze nel processo Santanché
