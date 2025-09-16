Virus sinciziale non passa in Regione l' obbligo del vaccino Forza Italia durissima | Alleati no vax

Maggioranza di centrodestra in Regione Lombardia divisa sul voto alla mozione di Forza Italia che chiedeva, tra l'altro, l'obbligo vaccinale a livello nazionale contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) per i neonati.Il punto in questione, che per Forza Italia era il “punto chiave”, non è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

virus sinciziale passa regioneVaccino obbligatorio contro il virus sinciziale, il Consiglio regionale dice no. Forza Italia: «Perplessi» - La maggioranza di centrodestra si divide sulla mozione presentata dagli azzurri. Secondo varesenoi.it

virus sinciziale passa regioneRegione, la maggioranza si spacca sull’obbligo vaccinale: Lega e FdI non sostengono Forza Italia - In Consiglio regionale la mozione dell’azzurro Lobati chiedeva di estende a livello nazionale l’obbligo di vaccinazione contro il virus respiratorio ... Da milano.repubblica.it

