Virus sinciziale il centrodestra in Lombardia si spacca sull’obbligo del vaccino per i neonati | Aderenze al mondo no-vax
Il centrodestra lombardo ha mostrato le sue crepe su uno dei temi più divisivi degli ultimi anni: i vaccini obbligatori. È successo in Consiglio regionale, dove una mozione di Forza Italia per estendere a livello nazionale l’obbligo di vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale ha spaccato la maggioranza, con Lega e Fratelli d’Italia che hanno scelto l’astensione. Cos’è il virus sinciziale. Il virus respiratorio sinciziale è un patogeno comune che infetta le vie respiratorie, diffuso soprattutto in inverno e primavera. Colpisce prevalentemente neonati e bambini piccoli, negli anziani e nei soggetti fragili può causare forme gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: virus - sinciziale
Virus respiratorio sinciziale: approvato negli USA un nuovo anticorpo monoclonale per proteggere i neonati con una sola dose
Virus respiratorio sinciziale, riparte l'immunizzazione dei neonati
Virus sinciziale: studio del Meyer conferma l'efficacia della profilassi
#Virus respiratorio sinciziale e #bronchioliti, #bambini protetti con gli #anticorpi #monoclonali: a #Modena abbattuti i #ricoveri - X Vai su X
Il 15 settembre si terrà il convegno RSV Immunization Day Regione Lazio 2025, col patrocinio della Società italiana di Neonatologia e la Società italiana di Pediatria. Il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) colpisce oltre il 90% dei bambini entro i 2 anni ed è la - facebook.com Vai su Facebook
Virus sinciziale, il centrodestra in Lombardia si spacca sull’obbligo del vaccino per i neonati: “Aderenze al mondo no-vax”; Il centrodestra lombardo in pezzi per il vaccino anti virus sinciziale; Attilio Fontana: «Autonomia differenziata, la Lombardia partirà senza attendere i Lep. La linea di Forza Italia mi lascia stupefatto».
Virus sinciziale, il centrodestra in Lombardia si spacca sull’obbligo del vaccino per i neonati: “Aderenze al mondo no-vax” - Forza Italia voleva estendere l’immunizzazione obbligatoria per i neonati, ma Lega e Fratelli d’Italia si sono astenute. Lo riporta ilgiorno.it
Virus sinciziale. Immunizzazione a macchia di leopardo e tempistiche diverse nelle regioni italiane. La ricognizione Sip - Un mosaico di situazioni diverse che trasforma l’accesso alla profilassi in un diritto variabile a seconda della regione di nascita e residenza. Da quotidianosanita.it