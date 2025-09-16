Virus sinciziale il centrodestra in Lombardia si spacca sull’obbligo del vaccino L’opposizione | Aderenze al mondo no-vax
Il centrodestra lombardo ha mostrato le sue crepe su uno dei temi più divisivi degli ultimi anni: i vaccini obbligatori. È successo in Consiglio regionale, dove una mozione di Forza Italia per estendere a livello nazionale l’obbligo di vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale ha spaccato la maggioranza, con Lega e Fratelli d’Italia che hanno scelto l’astensione. Cos’è il virus sinciziale. Il virus respiratorio sinciziale è un patogeno comune che infetta le vie respiratorie, diffuso soprattutto in inverno e primavera. Colpisce prevalentemente neonati e bambini piccoli, negli anziani e nei soggetti fragili può causare forme gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: virus - sinciziale
Virus respiratorio sinciziale: approvato negli USA un nuovo anticorpo monoclonale per proteggere i neonati con una sola dose
Virus respiratorio sinciziale, riparte l'immunizzazione dei neonati
Virus sinciziale: studio del Meyer conferma l'efficacia della profilassi
#Virus respiratorio sinciziale e #bronchioliti, #bambini protetti con gli #anticorpi #monoclonali: a #Modena abbattuti i #ricoveri - X Vai su X
LA IMMUNO PROFILASSI CONTRO VRS IN EMILIA ROMAGNA È partita a inizio Settembre in Emilia-Romagna la campagna di immunizzazione dei bambini contro il VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (VRS), responsabile della bronchiolite nei neonati. Per - facebook.com Vai su Facebook
Virus sinciziale, il centrodestra in Lombardia si spacca sull’obbligo del vaccino per i neonati: “Aderenze al mondo no-vax”; Il centrodestra lombardo in pezzi per il vaccino anti virus sinciziale; Attilio Fontana: «Autonomia differenziata, la Lombardia partirà senza attendere i Lep. La linea di Forza Italia mi lascia stupefatto».
Virus sinciziale, il centrodestra in Lombardia si spacca sull’obbligo del vaccino per i neonati: “Aderenze al mondo no-vax” - Forza Italia voleva estendere l’immunizzazione obbligatoria per i neonati, ma Lega e Fratelli d’Italia si sono astenute. Come scrive ilgiorno.it
Virus sinciziale, il centrodestra in Lombardia si spacca sull’obbligo del vaccino. L’opposizione: “Aderenze al mondo no-vax” - mentre negli anziani la mortalità è paragonabile all’influenza. Si legge su msn.com