Il centrodestra lombardo ha mostrato le sue crepe su uno dei temi più divisivi degli ultimi anni: i vaccini obbligatori. È successo in Consiglio regionale, dove una mozione di Forza Italia per estendere a livello nazionale l’obbligo di vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale ha spaccato la maggioranza, con Lega e Fratelli d’Italia che hanno scelto l’astensione. Cos’è il virus sinciziale. Il virus respiratorio sinciziale è un patogeno comune che infetta le vie respiratorie, diffuso soprattutto in inverno e primavera. Colpisce prevalentemente neonati e bambini piccoli, negli anziani e nei soggetti fragili può causare forme gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Virus sinciziale, il centrodestra in Lombardia si spacca sull’obbligo del vaccino. L’opposizione: “Aderenze al mondo no-vax”