Virginia Libero, strada spiana per la segreteria nazionale dei Giovani del PD.

Virginia Libero, 27 anni, originaria di Padova e laureanda in Giurisprudenza all’Università della sua città, sarà la candidata unitaria dei Giovani Democratici. La sua elezione ufficiale da parte dei delegati è prevista per novembre. L’annuncio è arrivato direttamente da Elly Schlein, che l’ha invitata sul palco durante la chiusura della Festa dell’Unità di Reggio Emilia. “Ieri qui – ha ricordato la segretaria – i Giovani Democratici hanno deciso di andare al congresso con una candidatura unitaria. Li ringrazio, perché con il loro impegno danno un esempio importante anche a noi, agli adulti”. Oltre al percorso interno al partito, Libero è in corsa anche per le elezioni regionali in Veneto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Residenze Esu, Virginia Libero: «Altro che vittoria, in più di mille ancora aspettano un alloggio»
Chi è Virginia Libero, la neosegretaria giovani Pd - Virginia Libero 27 anni, padovana, laureanda in giurisprudenza all'Università della sua città, sarà la candidata unitaria degli juniores dem. Si legge su ansa.it
Virginia Libero, leader giovani Pd: “Sono stata scout e barista. La destra non reprima il dissenso” - Intervista alla nuova segretaria dei Giovani democratici, che si candida alle Regionali in Veneto: “Ridicolo che i nostri avversari aspettino Roma per ... Secondo repubblica.it