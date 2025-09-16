Violenza sessuale e stalking | 62enne fermato con braccialetto elettronico

I carabinieri della compagnia di Vergato hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo di 62 anni, di origine straniera, indagato per violenza sessuale e atti persecutori. Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna su. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

