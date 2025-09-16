Violenza sessuale Appello rinviato per Lucarelli e Apolloni | c' è trattativa per accordo con vittima

Rinviato a metà dicembre il processo d'Appello che si svolge a Milano a carico dei calciatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, accusati di violenza sessuale di gruppo. È infatti in corso una trattativa per un eventuale risarcimento economico alla vittima, una ragazza statunitense.I due. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale

“Trascinata sulle scale e abusata”. Accusato di violenza sessuale, quarantenne rinviato a giudizio

Magenta, la violenza sessuale denunciata: sotto la lente i filmati delle telecamere

Salerno, violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 45enne

Indagato per violenza sessuale, Reina si dimette da direttore sanitario dell'Asp di Catania Il direttore sanitario dell’Asp di Catania Giuseppe Reina si è dimesso, per motivi personali. Era stato sospeso dall’incarico perché indagato per violenza sessuale, secon - facebook.com Vai su Facebook

Accusato di violenza sessuale su una collega, si è dimesso il direttore sanitario dell'Asp di Catania - X Vai su X

Violenza sessuale, Appello rinviato per Lucarelli e Apolloni: c'è trattativa per accordo con vittima; Studentessa stuprata a Milano: i calciatori Lucarelli e Apolloni (condannati) trattano per risarcire la vittima; Assolto da accusa abusi, sentenza annullata: ci sarà un nuovo processo.

Violenza sessuale, Appello rinviato per Lucarelli e Apolloni: c'è trattativa per accordo con vittima - Ma i legali dei due imputati sottolineano che l'accordo economico non presuppone un'ammissione di colpa. milanotoday.it scrive

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni trattano per risarcire la presunta vittima di violenza sessuale - E' quanto emerso nel processo in Appello partito oggi: il figlio dell’ex calciatore e il suo amico sono stati condannati in primo grado, con altri tre ... Lo riporta milano.repubblica.it