violentata a sulmona spunta un terzo indagato

AGI - C'è un nuovo nome iscritto nel registro degli indagati per revenge porn, ai danni della minore di dodici anni di Sulmona, abusata per circa due anni. È un altro minorenne, ora 17 anni, accusato di aver filmato la vittima durante un rapporto sessuale forzato che la giovanissima avrebbe avuto con uno degli altri due indagati, di 14 e 18 anni, cugini tra loro. Accuse e indagini su minorenni. Un video poi condiviso in un gruppo Whatsapp, finendo nel mare magnum di internet. Il diciassettenne è indagato dalla Procura del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila e dalla Procura della Repubblica di Sulmona insieme agli altri due giovani sui quali, però, pende anche l'accusa di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Agi.it
