Violenta lite per strada con ferimento | un arresto per resistenza a pubblico ufficiale

Brindisireport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN PIETRO VERNOTICO - Un nigeriano di 32 anni è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale in seguito alla violenta lite scoppiata nella serata di ieri, lunedì 15 settembre, in via Mazzini a San Pietro Vernotico.  Un connazionale è rimasto ferito, insieme a un carabiniere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

