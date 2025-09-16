Violenta lite per strada con ferimento | un arresto per resistenza a pubblico ufficiale
SAN PIETRO VERNOTICO - Un nigeriano di 32 anni è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale in seguito alla violenta lite scoppiata nella serata di ieri, lunedì 15 settembre, in via Mazzini a San Pietro Vernotico. Un connazionale è rimasto ferito, insieme a un carabiniere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
