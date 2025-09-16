Violazioni alle regole della comunità | minorenne finisce in istituto penale

Ferraratoday.it | 16 set 2025

Era ospite da qualche giorno in una comunità per minori presente nel territorio dell'Alto ferrarese ma, a causa della sua condotta, un sedicenne originario della provincia di Bologna è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cento.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl giovane. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

