Vino e prodotti DeCo per il Valtidone Wine Fest a Nibbiano

Per il suo terzo appuntamento settembrino il Valtidone Wine Fest sale in Alta Val Tidone, e più precisamente nella località di Nibbiano, dove domenica 21 settembre si terrà la tappa denominata “DiTERREDiCIBIDiVINI.DiOLI”. «Un appuntamento – sottolinea il sindaco Franco Albertini – in cui la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: vino - prodotti

Trionfo del cibo a Villa Bonfiglio, sapori di mare a Sciacca e vino con prodotti locali alla Kolymbethra: cosa fare nel weekend

Agroalimentare, lo spettro dazi. Il vino tra i prodotti più a rischio. Meno timori per pasta e olio

“Varchi di stelle” a Moncioni, tornano vino e prodotti del territorio con arte, musica e cultura

Non solo vino: scopri i nostri prodotti alimentari Da noi puoi trovare tanti prodotti preparati artigianalmente secondo la tradizione tipica mantovana, come questa pasta all'uovo Ferrari. Saporita, autentica e perfetta per un pranzo in compagnia, ti dà la possibili - facebook.com Vai su Facebook

Valtidone Wine Fest – “DiTERREDiCIBIDiVINI…DiOLI”; A settembre il Valtidone Wine Fest, uno show di vino per la gente e il territorio; Doppio debutto a Nibbiano con Valtidone Wine Fest e sagra del Buslàn.

A settembre nel Piacentino torna l’itinerante “Valtidone Wine Fest” - (askanews) – Quattro Comuni uniti dal vino e dalla promozione del territorio tornano a ospitare il “Valtidone Wine Fest”, la più grande rassegna dedicata alle produzioni vitivinicole p ... Segnala askanews.it

Dal tartufo a torrone, vino e birra: i 17 eventi food da non perdere a novembre - Due giorni all’insegna dello stare insieme, del divertimento, della cultura e della solidarietà: Cantina Valtidone celebra nel fine settimana del 4 e 5 novembre il primo vino della vendemmia 2017, il ... Da corriere.it