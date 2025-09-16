Vinicius Jr e Kylian Mbappé sembrano appartenere a due pianeti diversi, pur essendo due delle stelle più importanti del Real Madrid. Se infatti fino ad un anno fa era il brasiliano a brillare, adesso la situazione sembra essersi ribaltata. E la panchina iniziale di questa sera in Champions League arriva come sentenza sul periodo nero di Vinicius. Vinicius finisce in panchina col Marsiglia: ribaltata la gerarchia con Mbappé. Athletic scrive: “Per vedere le fortune contrastanti di Kylian Mbappé e Vinicius Junior al Real Madrid basta guardare la vittoria per 2-1 contro la Real Sociedad. Il bel gol personale di Mbappé e l’eccellente assist hanno dimostrato che il 26enne capitano della Francia è ora il leader indiscusso del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vinicius è in declino, in Champions va in panchina. È Mbappé ora il leader indiscusso del Real Madrid (Athletic)