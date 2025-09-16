Vinicius è in declino in Champions va in panchina È Mbappé ora il leader indiscusso del Real Madrid Athletic
Vinicius Jr e Kylian Mbappé sembrano appartenere a due pianeti diversi, pur essendo due delle stelle più importanti del Real Madrid. Se infatti fino ad un anno fa era il brasiliano a brillare, adesso la situazione sembra essersi ribaltata. E la panchina iniziale di questa sera in Champions League arriva come sentenza sul periodo nero di Vinicius. Vinicius finisce in panchina col Marsiglia: ribaltata la gerarchia con Mbappé. Athletic scrive: “Per vedere le fortune contrastanti di Kylian Mbappé e Vinicius Junior al Real Madrid basta guardare la vittoria per 2-1 contro la Real Sociedad. Il bel gol personale di Mbappé e l’eccellente assist hanno dimostrato che il 26enne capitano della Francia è ora il leader indiscusso del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
REAL OVIEDO 0-3 REAL MADRID Il Real Madrid vince grazie a due gol del solito Mbappe (12 degli ultimi 15 gol in Liga del Real Madrid sono del francese) e di Vinicius sul finale. Dopo il primo gol su rigore, ad inizio secondo tempo i merengues hanno sof - facebook.com Vai su Facebook
Vinicius come Ronaldo: doppietta contro il Bayern all'Allianz in Champions - L'ex attaccante merengues segnò due reti al Bayern nell'andata dei quarti di finale della Champions 2016- Riporta sport.sky.it
Mbappé, Vinicius, Rudiger e Ceballos rischiano la squalifica in Champions per “condotta indecente” - L'UEFA ha annunciato l'apertura di un'indagine su una possibile violazione dell'UEFA Disciplinary Regulations da parte dei giocatori del Real Madrid dopo la partita al Metropolitano. Scrive fanpage.it