Vinicius è in declino in Champions va in panchina È Mbappé ora il leader indiscusso del Real Madrid Athletic

Vinicius Jr e Kylian Mbappé sembrano appartenere a due pianeti diversi, pur essendo due delle stelle più importanti del Real Madrid. Se infatti fino ad un anno fa era il brasiliano a brillare, adesso la situazione sembra essersi ribaltata. E la panchina iniziale di questa sera in Champions League arriva come sentenza sul periodo nero di Vinicius. Vinicius finisce in panchina col Marsiglia: ribaltata la gerarchia con Mbappé. Athletic scrive: “Per vedere le fortune contrastanti di Kylian Mbappé e Vinicius Junior al Real Madrid basta guardare la vittoria per 2-1 contro la Real Sociedad. Il bel gol personale di Mbappé e l’eccellente assist hanno dimostrato che il 26enne capitano della Francia è ora il leader indiscusso del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

