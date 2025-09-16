Villa Giaquinto parte la petizione per l’avvio dei lavori
Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 14 settembre, in occasione di una partecipata assemblea cittadina, è stata lanciata una petizione rivolta alla Commissaria prefettizia per chiedere l’avvio immediato dei lavori di riqualificazione di Villa Giaquinto previsti dal PNRR. Dopo oltre tre anni di attesa, la comunità non può più rimandare. I cantieri del PNRR dovranno concludersi entro giugno 2026: si tratta quindi dell’ultima opportunità per realizzare gli interventi indispensabili alla valorizzazione del parco, per i quali il Comitato di Villa Giaquinto si batte da dieci anni, sin dall’avvio della gestione dal basso di quello che oggi rappresenta il più grande bene comune di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: villa - giaquinto
