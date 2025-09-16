Vigilia Inter- Ajax Chivu difende Sommer e valuta Lautaro
Cristian Chivu Cristian Chivu parla chiaro prima dell’esordio in Champions contro l’Ajax: “Lautaro lo valuteremo domani e vedremo se lo avremo a disposizione”. Il tecnico difende con fermezza Sommer: “Non è giusto mettere Sommer in piazza e tirargli i sassi. Non mi sembra bello dal punto di vista umano”. Sommer ha dimostrato il suo valore anche in passato, e cambiare portiere “perché lo chiede il popolo” non è una soluzione che Chivu considera opportuna. Stima anche per Di Gennaro e per Martinez: “Ha la sua chance”. Sulla mentalità della squadra, Chivu torna spesso: “La squadra per me è forte”, ha detto, ricordando il derby con la Juventus: “Guardando solo il risultato allora si può puntare il dito. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
