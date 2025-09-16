Vigili del fuoco A Grosseto quattro ingressi
Al Comando provinciale dei vigili del fuoco arrivano quattro nuove unità, parte degli 81 ingressi previsti in tutta la Toscana. "Questa è una notizia importante per la sicurezza del nostro territorio e un segnale tangibile dell’impegno del Governo Meloni verso la Maremma – dice Fabrizio Rossi, deputato di FdI –. Grazie al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Emanuele Prisco, ancora una volta il governo dimostra di mettere al centro i bisogni reali delle comunità locali". "L’arrivo di nuovo personale – prosegue Rossi – rafforzerà un presidio fondamentale come quello dei Vigili del fuoco, da sempre in prima linea nelle emergenze, dal soccorso civile alla prevenzione degli incendi, fino alla gestione delle calamità naturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vigili - fuoco
Dà fuoco all’auto dei vigili a Montesilvano: caos, paura e indagini in corso
Grosso ramo cade sulla passerella pedonale durante la festa: arrivano i vigili del fuoco
Incidente, motociclista finisce sotto un camion: vigili del fuoco lo liberano
Trinitapoli, incendio in appartamento: evacuate sei famiglie Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri in un appartamento a Trinitapoli, in via Pietro Nenni 11. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme, ma sei famiglie sono stat - facebook.com Vai su Facebook
Arretrati e adeguamento mensile rinnovo contrattuale #VVF. Applicazione dd.P.R. nn.124 e 125 del 23 giugno 2025 https://tinyurl.com/2rn4p6ks #VigilidelFuoco #CONAPO - X Vai su X
Vigili del fuoco. A Grosseto quattro ingressi; Sicurezza, Fratelli d’Italia: “In arrivo quattro nuovi Vigili del Fuoco in provincia di Grosseto”; Grosseto, stop ai treni per un incendio. Evacuato un albergo.
Sicurezza, Fratelli d’Italia: “In arrivo quattro nuovi Vigili del Fuoco in provincia di Grosseto” - Francesco Michelotti, vicecoordinatore in Toscana di Fratelli d'Italia, annuncia l'arrivo di Vigili del Fuoco a Grosseto ... Si legge su grossetonotizie.com
Si rafforza l'organico dei Vigili del fuoco in Maremma: in arrivo 4 nuove unità - Nuovi Vigili del fuoco in arrivo a Grosseto: alla provincia saranno assegnate 4 delle 81 unità previste dal piano di potenziamento degli organici per la Toscana. corrieredimaremma.it scrive