vigili del fuoco a grosseto quattro ingressi

Al Comando provinciale dei vigili del fuoco arrivano quattro nuove unità, parte degli 81 ingressi previsti in tutta la Toscana. "Questa è una notizia importante per la sicurezza del nostro territorio e un segnale tangibile dell’impegno del Governo Meloni verso la Maremma – dice Fabrizio Rossi, deputato di FdI –. Grazie al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Emanuele Prisco, ancora una volta il governo dimostra di mettere al centro i bisogni reali delle comunità locali". "L’arrivo di nuovo personale – prosegue Rossi – rafforzerà un presidio fondamentale come quello dei Vigili del fuoco, da sempre in prima linea nelle emergenze, dal soccorso civile alla prevenzione degli incendi, fino alla gestione delle calamità naturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

