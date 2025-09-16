Vigevano 4 minorenni su auto rubata fuggono all’alt della polizia e si schiantano

Imolaoggi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finita con un incident la fuga di quattro minorenni che stavano scappando a bordo di un’auto rubata, una Peugeot 206, inseguiti dalla polizia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

vigevano 4 minorenni su auto rubata fuggono all8217alt della polizia e si schiantano

© Imolaoggi.it - Vigevano, 4 minorenni su auto rubata fuggono all’alt della polizia e si schiantano

In questa notizia si parla di: vigevano - minorenni

Quattro minori su un'auto rubata non si fermano all'alt della polizia e si schiantano nel Pavese; Quattro minori rubano un'auto, non si fermano all'alt della polizia e si schiantano; Vigevano (Pv): su un'auto rubata non si fermano all'alt e si schiantano, feriti quattro minorenni.

vigevano 4 minorenni autoIncidente a Vigevano: fuga di minorenni su auto rubata si conclude con uno schianto - Quattro minorenni protagonisti di un incidente a Vigevano: fuggendo dalla polizia in auto rubata, terminano la corsa con uno schianto, causando danni senza feriti gravi. Si legge su notizie.it

vigevano 4 minorenni autoMinori su un'auto rubata non si fermano all'alt e si schiantano - Giovani feriti a causa di un incidente stradale: sono stati portati all'ospedale di Vigevano in condizioni non gravi. Segnala giornaletrentino.it

Cerca Video su questo argomento: Vigevano 4 Minorenni Auto