Vigevano 4 minorenni su auto rubata fuggono all’alt della polizia e si schiantano

Finita con un incident la fuga di quattro minorenni che stavano scappando a bordo di un’auto rubata, una Peugeot 206, inseguiti dalla polizia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Vigevano, 4 minorenni su auto rubata fuggono all’alt della polizia e si schiantano

In questa notizia si parla di: vigevano - minorenni

#vigevano Nel pomeriggio la telefonata del primo cittadino per darle il benservito. Nessun commento dalla ormai ex numero due che ha retto il Comune in assenza del sindaco agli arresti domiciliari. Solo a luglio Ceffa l'aveva blindata: «Marzia ha sopportato il - facebook.com Vai su Facebook

Quattro minori su un'auto rubata non si fermano all'alt della polizia e si schiantano nel Pavese; Quattro minori rubano un'auto, non si fermano all'alt della polizia e si schiantano; Vigevano (Pv): su un'auto rubata non si fermano all'alt e si schiantano, feriti quattro minorenni.

Incidente a Vigevano: fuga di minorenni su auto rubata si conclude con uno schianto - Quattro minorenni protagonisti di un incidente a Vigevano: fuggendo dalla polizia in auto rubata, terminano la corsa con uno schianto, causando danni senza feriti gravi. Si legge su notizie.it

Minori su un'auto rubata non si fermano all'alt e si schiantano - Giovani feriti a causa di un incidente stradale: sono stati portati all'ospedale di Vigevano in condizioni non gravi. Segnala giornaletrentino.it