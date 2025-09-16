Vieste tutto pronto per Borgo un Bianco
Il borgo antico si vestirà di bianco accogliendo un percorso enogastronomico con oltre trenta cantine, venti locali e ristoratori, degustazioni di vini bianchi e bollicine, piatti gourmet e sapori autentici. Aleggiante tra vicoli e piazzette, la misteriosa Dama Bianca guiderà i visitatori in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: vieste - tutto
15° Rally "Porta del Gargano" - 5° Trofeo "Città di Vieste" Tutto pronto per l’evento più atteso dell’anno! Da oggi sono online: Tabella "Tempi e Distanze" ? Le cartine ufficiali del percorso Il programma completo della gara! Resta sempre ag - facebook.com Vai su Facebook
Torna la ‘Regata del Gargano – Pizzomunno Cup 2025'; “BORGO IN BIANCO” – A VIESTE, L’ELEGANZA DEL VINO BIANCO INCONTRA IL FASCINO SENZA TEMPO DEL CENTRO STORICO; Viva la vida! Per la sua XXIV edizione Il Libro Possibile 2025 lancia il suo inno alla vita a Polignano a Mare e Vieste.
VINO “Borgo in Bianco”: a Vieste l’eleganza del vino bianco anima il centro storico - L’evento propone un’esperienza raffinata tra arte, gusto e tradizione, pensata per prolungare l’incanto dell’estate viestana. Come scrive statoquotidiano.it