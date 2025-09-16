Vieste capitale dell’amore e del turismo Successo della manifestazione
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Vieste non è soltanto la capitale del basso Adriatico. Per sette giorni all’anno diventa anche la capitale dell’amore: un luogo dove musica, risate e promesse si intrecciano, trasformando la città in un cuore pulsante capace di accogliere migliaia di emozioni. Merito della Vieste in Love, la manifestazione che, dall’8 al 14 settembre, ha richiamato decine di migliaia di presenze, offrendo eventi in grado di raccontare l’amore in tutte le sue sfumature. C’è stato quello per la risata con lo spettacolo comico di Gabriele Cirilli, quello per la musica con i concerti di Nek, Nello Daniele e Merk & Kremont, che hanno fatto ballare e sognare, e quello per il cinema con lo show di Luca Ward. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
