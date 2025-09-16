Vieste capitale dell’amore e del turismo Successo della manifestazione

Noinotizie.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Vieste  non è soltanto la capitale del basso Adriatico. Per sette giorni all’anno diventa anche la  capitale dellamore: un luogo dove musica, risate e promesse si intrecciano, trasformando la città in un cuore pulsante capace di accogliere migliaia di emozioni. Merito della  Vieste in Love, la manifestazione che,  dall’8 al 14 settembre, ha richiamato decine di migliaia di presenze, offrendo eventi in grado di raccontare l’amore in tutte le sue sfumature. C’è stato quello per la risata con lo spettacolo comico di  Gabriele Cirilli, quello per la musica con i concerti di  Nek,  Nello Daniele  e  Merk & Kremont, che hanno fatto ballare e sognare, e quello per il cinema con lo show di  Luca Ward. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

vieste capitale dell8217amore e del turismo successo della manifestazione

© Noinotizie.it - Vieste “capitale dell’amore e del turismo” Successo della manifestazione

In questa notizia si parla di: vieste - capitale

Vieste si candiderà a Capitale Italiana della Cultura 2028

Vieste “capitale dell’amore e del turismo” Successo della manifestazione - Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Vieste non è soltanto la capitale del basso Adriatico. Secondo noinotizie.it

vieste capitale dell8217amore turismoVieste in Love 2025: la città del Gargano batte record di presenze e diventa capitale dell’amore - «Vieste in Love dimostra che la nostra città non vive solo di estate – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nobiletti – stiamo puntando su eventi che rafforzano l’immagine internazionale di Vieste». Lo riporta giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Vieste Capitale Dell8217amore Turismo