VIDEO | Spettro privatizzazione del settore rifiuti | Impegni disattesi subito risposte o sarà sciopero regionale

Ilpescara.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tentativo di conciliazione al tavolo del prefetto di L’Aquila mercoledì 17 settembre, ma se risposte concrete sugli “impegni presi e non mantenuti” non ne arriveranno si potrebbe arrivare al primo sciopero regionale dei lavoratori e le lavoratrici società partecipate pubbliche del settore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spettro - privatizzazione

Spettro privatizzazione del settore rifiuti: “Impegni disattesi, subito risposte o sarà sciopero regionale; VIDEO | Blasioli (Pd): “Regione bocciata dal governo, Agir fugge il confronto e sui rifiuti torna lo spettro privatizzazione”; VIDEO | Sciopero e corteo: contro il rischio di privatizzazione i lavoratori di Ambiente si fermano per 24 ore.

Cerca Video su questo argomento: Video Spettro Privatizzazione Settore