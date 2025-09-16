VIDEO Precari giustizia Pnrr sciopero e presidio anti tagli a Napoli | Siamo 1.600 in Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto Novemila professionisti in Italia, circa 1600 in Campania: il prossimo 30 giugno in gran parte rischiano di essere mandati a casa. Sono i precari della giustizia Pnrr. Li hanno assunti a tempo determinato per rendere più veloce ed efficiente la macchina giudiziaria, uno dei principali target del Next Generation Eu. Ma ora, ad obiettivi raggiunti, tanti saluti e arrivederci. Oggi, anche a Napoli, sono scesi in piazza. Uno sciopero, il primo e forse non l’ultimo. Ed un presidio in piazza Plebiscito. Sono funzionari dell’Ufficio del processo, funzionari tecnici e data entry. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: precari - giustizia
Giustizia, lavoratori precari del tribunale in sciopero: "Operatività in pericolo, necessario stabilizzare"
Precari del PNRR in presidio ad Avellino: chi lavora per la giustizia chiede stabilità
"Assumere i precari del comparto giustizia": Cgil e Uil manifestano davanti al tribunale
Giustizia, la protesta dei precari a Torino: "Rischiamo di restare a casa" - X Vai su X
? La Funzione Pubblica Cgil sciopera il 16 settembre per la stabilizzazione dei lavoratori precari della giustizia, evidenziando il rischio sociale e il collasso del sistema giudiziario senza il loro contributo. ? Leggi l’approfondimento https://www.metisonline - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Scioperano i precari della giustizia: Senza di noi a rischio i tempi dei processi; La protesta dei precari della giustizia: Chiediamo di essere stabilizzati, grazie a noi ridotti i tempi dei processi (VIDEO); Napoli, il presidio dei precari della giustizia. Il video.
VIDEO | 40 precari della giustizia rischiano il posto: "Ma con noi processi pendenti ridotti del 95 per cento" - Protesta questa mattina di fronte al tribunale di Arezzo: la raccolta firme e l'appello al governo ... Segnala arezzonotizie.it
Precari della giustizia assunti con il Pnrr a rischio: presidio della Cgil in Prefettura a Genova - Infantino, Fp Cgil: “Senza queste figure professionali si rischia la paralisi organizzativa” ... Si legge su ilsecoloxix.it