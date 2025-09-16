Tempo di lettura: < 1 minuto Novemila professionisti in Italia, circa 1600 in Campania: il prossimo 30 giugno in gran parte rischiano di essere mandati a casa. Sono i precari della giustizia Pnrr. Li hanno assunti a tempo determinato per rendere più veloce ed efficiente la macchina giudiziaria, uno dei principali target del Next Generation Eu. Ma ora, ad obiettivi raggiunti, tanti saluti e arrivederci. Oggi, anche a Napoli, sono scesi in piazza. Uno sciopero, il primo e forse non l’ultimo. Ed un presidio in piazza Plebiscito. Sono funzionari dell’Ufficio del processo, funzionari tecnici e data entry. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Precari giustizia Pnrr, sciopero e presidio anti tagli a Napoli: “Siamo 1.600 in Campania”