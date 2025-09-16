VIDEO | Inaugurata la ciclostazione in via Volta con 40 posti accesso tramite app
Inaugurata ufficialmente la nuova ciclostazione di via Volta a Pescara che potrà ospitare fino a 40 biciclette con accesso tramite l'app Weelo. All'interno della struttura, oltre agli stalli nei quali alloggiare i mezzi a due ruote, ci sono anche 8 postazioni per la ricarica delle biciclette. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
