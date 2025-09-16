VIDEO| Brucaliffo riprende il mare il messaggio degli attivisti reggini in partenza per Gaza
Ci siamo. In un giorno particolarmente drammatico, mentre Gaza brucia, la barca calabrese Brucaliffo con gli attivisti reggini Dario Liotta e Nando Primerano, sta per riprendere il mare.Dal profilo Fb del centro sociale Angelina Cartella è diffuso il messaggio video che pubblichiamo in questa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: brucaliffo - riprende
marttdi 16 Sett riprende il nostro grande pomeriggio con la proiezione delle 15:30 e la sera alle ore 21:00. Ingresso, come film in prima visione, e’ridotto per tutti a 6,50 €. Solo al pomeriggio, per gli iscritti SPI, e’ di 4,50 € Vi aspettiamo!! - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO| Brucaliffo riprende il mare, il messaggio degli attivisti reggini in partenza per Gaza.