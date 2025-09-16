VIDEO| Brucaliffo riprende il mare il messaggio degli attivisti reggini in partenza per Gaza

Ci siamo. In un giorno particolarmente drammatico, mentre Gaza brucia, la barca calabrese Brucaliffo con gli attivisti reggini Dario Liotta e Nando Primerano, sta per riprendere il mare.Dal profilo Fb del centro sociale Angelina Cartella è diffuso il messaggio video che pubblichiamo in questa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

VIDEO| Brucaliffo riprende il mare, il messaggio degli attivisti reggini in partenza per Gaza.

