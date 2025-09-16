VIDEO | Antibiotici a neonati e bambini? Solo se servono davvero per evitare resistenze batteriche
Il 17 settembre 2025 si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’edizione di quest’anno è dedicata alla sicurezza delle cure per neonati e bambini, una priorità che richiama l’attenzione sull’importanza di garantire terapie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: antibiotici - neonati
Farmacia Mangiolino. . Antibiotici per bambini: sei sicuro di prepararli correttamente? La maggior parte degli antibiotici pediatrici si presenta in forma di sciroppo da ricostituire. Un passaggio semplice, ma che va fatto nel modo giusto per garantire che il farm - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Antibiotici a neonati e bambini? Solo se servono davvero per evitare resistenze batteriche; Antibiotici e vaccini: occorre fare attenzione?; I neonati trattati con antibiotici rispondono meno bene ai vaccini.
Sereno o poco nuvoloso - Il 17 settembre 2025 si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo riporta modenatoday.it
Diamo troppi antibiotici ai bambini: dagli esperti un monito per pediatri e genitori - I dati del «Rapporto Aifa sull’uso degli antibiotici in Italia 2023» parlano chiaro: il consumo maggiore ... Come scrive corriere.it