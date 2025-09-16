VIDEO | 40 precari della giustizia rischiano il posto | Ma con noi processi pendenti ridotti del 95 per cento

Una riduzione di circa il 95 per cento dei processi ultratriennali pendenti. Un calo delle tempistiche del settore penale del 73 per cento. Le performance del tribunale di Arezzo hanno raggiunto l'obiettivo intermedio del Pnrr e a contribuire a questi risultati sono stati anche quaranta persone. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it