Victoria Club settimana di musica e divertimento nel cuore di Abano Terme

Padovaoggi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Victoria Club, storico locale situato in piazza Cortesi ad Abano Terme e punto di riferimento della nightlife cittadina, presenta il programma della settimana, con serate all’insegna della musica dal vivo, della voce e del ritmo.Mercoledì 17 settembreMercoledì spazio all’energia di Marica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: victoria - club

Grande ritorno del Victoria Club: al via la nightlife di Abano Terme

Victoria Club, settimana di musica e divertimento nel cuore di Abano Terme; Grande ritorno del Victoria Club: al via la nightlife di Abano Terme; Al Victoria club di Abano una settimana in musica.

Grande ritorno del Victoria Club: al via la nightlife di Abano Terme - Dopo la pausa estiva, il Victoria Club, lo storico locale situato all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria in piazza Cortesi, riapre le sue ... Scrive padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Victoria Club Settimana Musica