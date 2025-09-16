Controlli ne vengono fatti e multe pure, eppure in viale Ariosto i pullman turistici continuano a creare disagi al traffico, lamentano i residenti. Il problema si verifica da luglio, cioè da quando è stato spostato l’hub da Santa Croce alle Cascine, molto più distante dai principali monumenti. E così tanti bus fermano qui a Porta San Frediano, dove ci sono due postazioni regolari per il carico e scarico con tempo massimo 10 minuti. Ma i torpedoni che scelgono quest’opzione spesso sono più di due per volta e i dieci minuti sono insufficienti; perciò il viale si intasa, i bus si fermano pure in doppia fila e i disagi sulla viabilità si ripercuotono anche nelle vie limitrofe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viale Ariosto intasata dai pullman: "Altro che dieci minuti di sosta qui bloccano tutto il traffico"