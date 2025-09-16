Per mesi, abbiamo imparato a temere la parola “inflazione” come fosse un nemico invisibile. Dopo anni in cui i prezzi sembravano salire più in fretta degli stipendi, dei risparmi e persino delle speranze di ripresa economica per il nostro Pese, oggi i dati ISTAT sembrano più ottimistici. L’inflazione in Italia si sarebbe fermata – o . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Viaggio nel caro vita che consuma il Paese – e non solo –