Viaggio nel caro vita che consuma il Paese – e non solo –
Per mesi, abbiamo imparato a temere la parola “inflazione” come fosse un nemico invisibile. Dopo anni in cui i prezzi sembravano salire più in fretta degli stipendi, dei risparmi e persino delle speranze di ripresa economica per il nostro Pese, oggi i dati ISTAT sembrano più ottimistici. L’inflazione in Italia si sarebbe fermata – o . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: viaggio - caro
Consumi, quanto costa un pasto in Autogrill: il caro vacanze inizia dal viaggio
La Bicocca lancia lo sportello anti caro-affitti per gli studenti di Milano. Stanze anche a 200 euro (ma a un’ora di viaggio dall’università)
Caro spiagge e turismo in crisi, il nostro viaggio a Principina: “La classe media soffre, ormai viene solo chi ha la casa”
Dalle lettere al palcoscenico: il viaggio di “Caro Domani” #corato - facebook.com Vai su Facebook
Caro vacanze, tutti gli aumenti dell'estate 2025; Usa-Iran, con l’escalation militare nuova emergenza energetica per l’Italia?; Caro Diario, viaggio on the road parte 2 … di Stefano Benaglia.