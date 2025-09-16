viaggio alla scoperta del principato di monaco

Tra le scogliere della Costa Azzurra e le acque cristalline del Mediterraneo si staglia un territorio che sembra uscito da una favola moderna: il Principato di Monaco. Con i suoi appena due chilometri quadrati, questa nazione lilliputiana racchiude in sé un’intensità di esperienze che supera di gran lunga le sue dimensioni geografiche. Qui, dove il profumo del mare si mescola al glamour internazionale, ogni angolo racconta storie di principi e principesse, di arte raffinata e di tradizioni millenarie che resistono al tempo. Camminando per le strade di Monaco-Ville, il quartiere storico arroccato sulla rocca, si percepisce immediatamente l’atmosfera magica che avvolge questo luogo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

