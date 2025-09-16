Viaggiare per capirsi | storie di viaggio scelte e incontri

Nessuno di noi ha potuto scegliere di venire al mondo, è qualcosa alla quale non possiamo sottrarci. Ed ora che abitiamo questo mondo, siamo chiamati a viverlo, a scoprirlo, a prendere delle decisioni, ad amare, a soffrire, a lasciare che ogni emozione ci attraversi, a cercare di affrontare qualsiasi situazione ci si presenti davanti nel . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Viaggiare per capirsi: storie di viaggio, scelte e incontri

In questa notizia si parla di: viaggiare - capirsi

"Tranquillo, è solo un bambino!" — "Tranquillo, è solo un animale!" E in mezzo… la tragedia greca che si consuma tra un bambino urlante e un animale in cerca di via di fuga. Benvenuti nel meraviglioso mondo del "ci penseranno da soli a capirsi". (N - facebook.com Vai su Facebook

19 luglio, tempo di viaggi e vacanze: quali libri mettere in valigia?; Jovanotti e il viaggio in Iran in bicicletta: Ho visto giovani rassegnati e impauriti, meritano pace e libertà.

Esplorare la gastronomia: storie e tecniche dietro ogni piatto - Unisciti a noi in un'esplorazione culinaria che va oltre il gusto, scoprendo le storie e le tecniche dietro i piatti che amiamo. Come scrive viaggiamo.it

"Uscire. Viaggiare, dunque esistere", laboratorio on line di storia delle donne - Martedì 8 aprile, alle ore 16, la giornalista e scrittrice Agnese Palumbo guiderà un webinar di Storia delle Donne dal titolo “Uscire. Scrive rainews.it