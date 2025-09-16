Viadotto ferroviario I comitati insistono | | L’alternativa esiste

"La tecnologia oggi disponibile consente di incrementare la capacità di linea senza ricorrere a opere invasive". Lo ribadisce, citando gli studi di Eugenio Milizia ("Tra i massimi esperti internazionali di circolazione ferroviaria"), il coordinamento dei comitati che da tempo contesta il progetto di ampliamento della linea ferroviaria attraverso altri due binari su viadotto da costruire poco distante dal percorso della autostrada A14. L’idea messa nera su bianco già nelle scorse settimane dal gruppo di cittadini è chiara: l’alternativa alla sopraelevazione non è più quella (già scartata da Rfi) di un tunnel sotterraneo; bensì di un terzo binario, in affiancamento all’attuale linea ferroviaria, in cui è possibile circolare nei due sensi da Bologna a Castel Bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viadotto ferroviario. I comitati insistono: : "L’alternativa esiste"

In questa notizia si parla di: viadotto - ferroviario

Ponte San Michele, Regione Lombardia sceglie "un unico viadotto misto stradale e ferroviario"

In Cina, un ponte ferroviario in costruzione sul Fiume Giallo è crollato a causa del cedimento di un cavo di acciaio. L'ingegnere Gaetano Cantisani spiega le possibili cause e le conseguenze dello sgancio del cavo. - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Crolla ponte ferroviario in costruzione sul fiume Giallo: sette operai perdono la vita - X Vai su X

Viadotto ferroviario. I comitati insistono: : L’alternativa esiste; Ponte San Michele. Il comitato di cittadini: Evitiamo scempi; Bologna-Castel Bolognese, oltre 2mila firme dal comitato No Viadotto.

Ampliamento ferrovia . Un altro ‘no’ dei comitati - "Il tempo delle decisioni calate dall’alto deve finire, e il futuro dei territori va deciso insieme alle comunità, non contro di esse". Da ilrestodelcarlino.it

Viadotto «Tiera», ancora bloccata la circolazione sia stradale che ferroviaria: c'è un grave cedimento strutturale - Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i tecnici della Provincia e del Comune per mettere in sicurezza l'area «Siamo stati in contatto sin da subito con il Rfi, con la Provincia e ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it