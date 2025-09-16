Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 20 | 25
Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è l'apertura il raccordo anulare interna code per incidente tra Cassia bis e Salaria trafficate anche la via Flaminia da Corso Francia a Labaro e via Salaria da Villa Spada Settebagni tutto in uscita dalla capitale e spostiamo nel quadrante Sud su Colombo code tra via Di Mezzocammino via di Acilia in direzione di Ostia che fine per i cantieri ricordiamo che questa sera delle ore 22 fino alle 6 di mattina sulla Roma Fiumicino per permettere i lavori alle barriere di sicurezza è prevista la chiusura della rampa di immissione sulla A12 Roma Tarquinia in direzione di Civitavecchia per chi proviene da Fiumicino i lavori termineranno il 18 settembre a Chiara chiamare d'arte l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Roma #viabilità #Atac Olimpico, domenica il derby numero 185: la viabilità, le chiusure e il piano sosta con gli ultimi aggiornamenti. Lazio-Roma si gioca dalle 12,30, il trasporto pubblico per il Foro Italico https://romamobilita.it/it/node/26050 - X Vai su X
Coppa del Mondo Skiroll a Roma: modifiche alla viabilità e strade chiuse in due giorni feriali - facebook.com Vai su Facebook
