Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è l'apertura il raccordo anulare interna code per incidente tra Cassia bis e Salaria trafficate anche la via Flaminia da Corso Francia a Labaro e via Salaria da Villa Spada Settebagni tutto in uscita dalla capitale e spostiamo nel quadrante Sud su Colombo code tra via Di Mezzocammino via di Acilia in direzione di Ostia che fine per i cantieri ricordiamo che questa sera delle ore 22 fino alle 6 di mattina sulla Roma Fiumicino per permettere i lavori alle barriere di sicurezza è prevista la chiusura della rampa di immissione sulla A12 Roma Tarquinia in direzione di Civitavecchia per chi proviene da Fiumicino i lavori termineranno il 18 settembre a Chiara chiamare d'arte l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 20:25