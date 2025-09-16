Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla A1 Roma Napoli che crea code tra Valmontone e Colleferro in direzione di Roma andiamo sul tratto Urbano della A24 rimosso l'incidente avvenuto in precedenza code smaltimento tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione della raccordo anulare Invece sul raccordo causa traffico intenso entrare Giada esterna code a tratti tra le uscite di Pontina e La Romanina interna coda tratti tra Prenestina e diramazione Roma nord e poi code tra Salaria e Cassia ci spostiamo sulla statale Pontina coda in direzione di Latina da via Cristoforo Colombo a via di Pratica andiamo sulla Salaria qui per incidente si sta in coda trattenuta Santa Colomba e Settebagni in direzione della capitale e per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Viterbo è tornato in vigore l'orario invernale Pinocchio sulla tratta urbana per la ripresa dei lavori notturni dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno dalle 22 da io che alle 22:10 da Montebello Dai Chiara yavari d'asta l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

