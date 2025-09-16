Astral infomobilità una salute trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo dal vano della 24 dove ci sono code tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro di Roma ci spostiamo sulla A1 Roma Napoli lavori in corso e coda altezza San Cesareo verso Firenze sul raccordo tra Appia diramazione Roma Sud in carreggiata esterna altre cose sulla Flaminia e sulla Salaria entrambe dal raccordo anulare verso centro infine cose sulla pietra via dei Laghi e fra verso quest'ultima è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 15:25