Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità una salute trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo dal vano della 24 dove ci sono code tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro di Roma ci spostiamo sulla A1 Roma Napoli lavori in corso e coda altezza San Cesareo verso Firenze sul raccordo tra Appia diramazione Roma Sud in carreggiata esterna altre cose sulla Flaminia e sulla Salaria entrambe dal raccordo anulare verso centro infine cose sulla pietra via dei Laghi e fra verso quest'ultima è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 10 | 25.
