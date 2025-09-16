Viabilità nel caos dopo l' apertura delle scuole La Fauci | Si crei accesso dal viale Giostra per gli alunni del Majorana
Anno (scolastico) nuovo, vecchi problemi. La ripresa delle lezioni ha mandato in tilt la viabilità in diversi punti della città, colpa dell'inciviltà di tanti automobilisti ma anche di strade inadeguate ad assorbire volumi di traffico più intensi. Scene di caos ad esempio si sono registrate ieri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
