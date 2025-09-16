Via libera al Contratto di Fiume Volturno per tutelare e valorizzare il territorio

Casertanews.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera al Contratto di Fiume Volturno. Nella giornata di oggi (16 settembre), con l’approvazione della mozione che sancisce ufficialmente l’avvio della fase operativa e l’apposizione della prima firma al Contratto da parte del presidente della Provincia Anacleto Colombiano, si è conclusa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: libera - contratto

David Juventus, contratto già pronto! Comolli al lavoro per la chiusura dell’affare: cosa manca per il via libera definitivo. Ultimissime

Policlinico, Nursind e Uil Fpl: "Dopo 17 anni firmato contratto integrativo, via libera a indennità e aumento dei buoni pasto"

Berco, via libera al nuovo contratto: "Messi in sicurezza i lavoratori"

Via libera al Contratto di Fiume Volturno per tutelare e valorizzare il territorio; Fiume, via libera alla vendita del cantiere “3 Maggio”; Confindustria- sindacati, dalla riunione fiume a Via Veneto arriva il tanto atteso via libera ai dati Inps sulla rappresentanza.

Noncello: Scoccimarro, ok a Atto di impegno per il Contratto di fiume - "Con questa deliberazione, la Regione riconosce il lavoro svolto finora e dÃ ufficialmente il via libera alla firma dell ... Lo riporta ilgazzettino.it

Notizie dalla Giunta - "Con questa deliberazione, la Regione riconosce il lavoro svolto finora e dà ufficialmente il via libera alla firma dell'Atto di impegno, segnando un nuovo passo avanti verso una ... Riporta regione.fvg.it

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Contratto Fiume