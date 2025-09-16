Via libera al Contratto di Fiume Volturno per tutelare e valorizzare il territorio
Via libera al Contratto di Fiume Volturno. Nella giornata di oggi (16 settembre), con l’approvazione della mozione che sancisce ufficialmente l’avvio della fase operativa e l’apposizione della prima firma al Contratto da parte del presidente della Provincia Anacleto Colombiano, si è conclusa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
