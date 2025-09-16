Firenze, 16 settembre 2025 – Era stata riaperta il 20 agosto, poi nella mattina di martedì 16 settembre è tornato l’incubo. In via Bolognese sono spuntati di nuovo lavori stradali e si è ripresentato lo scenario che tanti automobilisti conoscono bene: code e traffico in tilt. GERMOGLI PH: 16 SETTEMBRE 2025 FIRENZE VIA BOLOGNESE LAVORI STRADALI CANTIERE CODE TRAFFICO INTENSO AUTO MOTO SCUDO VERDE ZTL POLIZIA LOCALE MUNICIPALE La causa – fa sapere il Comune di Firenze – è una fuga di gas all’altezza del civico 146, nel tratto compresso tra vicolo del Ciofo e via Salviati. Per consentire i lavori di messa in sicurezza, è stata necessaria un’apertura di scavo con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo mobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Bolognese, torna l’incubo lavori per una fuga di gas: scavi urgenti, senso unico alternato e semaforo