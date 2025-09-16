Via alla Champions League per il calcio italiano poche speranze
Primo appunto da prendere: non alziamo la coppa delle grandi orecchie (fu Coppa dei Campioni, ora Champions League) da tre lustri: 22 maggio 2010 l’ultima volta. Sono seguite quattro delusioni in finale equamente ripartite tra Juventus e Inter e la sensazione è che se esiste un momento per rompere il soffitto di cristallo che tiene imprigionato il calcio italiano alla memoria del tempo che è andata, ebbene quel momento non è oggi. Non solo perché il super computer che ha analizzato migliaia di combinazioni taglia fuori Napoli, Inter, Atalanta e Juventus dalle chance di conquista della Champions League che si concluderà il prossimo 30 maggio a Budapest. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: champions - league
