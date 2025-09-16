Via al cantiere dell' Utic di Lanciano la nuova risonanza in funzione da ottobre e si lavora al Pronto soccorso

Chietitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non c’era modo migliore per onorare la città di Lanciano nel giorno della festa della Madonna del Ponte che dando avvio a un’opera tanto attesa come la realizzazione della nuova Utic e Cardiologia”: queste le parole del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cantiere - utic

Via al cantiere dell'Utic di Lanciano, la nuova risonanza in funzione da ottobre e si lavora al Pronto soccorso

Via al cantiere dell'Utic di Lanciano, la nuova risonanza in funzione da ottobre e si lavora al Pronto soccorso; Via al cantiere dell'Utic di Lanciano, la nuova risonanza in funzione da ottobre e si lavora al Pronto soccorso; Asl Lanciano Vasto Chieti. Via al cantiere dell'Utic di Lanciano.

Cerca Video su questo argomento: Via Cantiere Utic Lanciano