Vetrina sulla nostra Storia in centro La Nazione articoli e testimonianze
Per tre mesi sulle pagine del giornale abbiamo raccontato di quei pratesi che nel marzo del 1944 furono deportati nei campi di concentramento ad Ebensee e Mathausen. A dare voce alla loro storia, in collaborazione con il Museo della deportazione di Figline e Aned- Associazione dei deportati, sono stati i familiari, travolti da un dolore che ha segnato le loro vite. In tanti hanno risposto all’ invito che abbiamo rivolto ai familiari dei deportati. Per far conoscere, per non dimenticare. Abbiamo raccolto interviste e foto. Ora, in occasione del mese dedicato alla Liberazione di Prato, quelle pagine sono esposte nelle vetrine dell’Urp di Comune e provincia di Prato, in Corso Mazzoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vetrina - nostra
Ex Mostra del Mobile: "Prima la nostra vetrina. Oggi è il simbolo di un dolore collettivo"
Buona domenica 14 settembre! Oggi grande risalto alla nostra vetrina dei dolci, ma non solo… ecco il menù completo: - lasagna classica - tortelli ricotta e spinaci con pancetta, verdure e olio piccante - arrosto di vitello - vitello tonnato - salsiccia grigliata - cotol - facebook.com Vai su Facebook
Vetrina sulla nostra Storia in centro. , articoli e testimonianze; Nettuno Wine Festival; A Larciano c’è la festa della scopa. Una mostra ne celebra la storia.
Libri tattili in vetrina, così gli studenti resuscitano il centro storico - Il Liceo artistico Mengaroni di Pesaro conclude la settimana dedicata al Braille con una vetrina tattile, parte del progetto 'Decoro: Arte in vetrina'. Scrive ilrestodelcarlino.it
Libri in vetrina: i commercianti del centro storico aderiscono al progetto del festival del libro - Arezzo, 28 febbraio 2025 – L’Associazione Commercianti Centro Storico di Bibbiena aderisce con entusiasmo al progetto “Libri in vetrina”, proposto dall’amministrazione per vivere il festival del libro ... Come scrive lanazione.it