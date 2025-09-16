vetrina sulla nostra storia in centro la nazione articoli e testimonianze

Per tre mesi sulle pagine del giornale abbiamo raccontato di quei pratesi che nel marzo del 1944 furono deportati nei campi di concentramento ad Ebensee e Mathausen. A dare voce alla loro storia, in collaborazione con il Museo della deportazione di Figline e Aned- Associazione dei deportati, sono stati i familiari, travolti da un dolore che ha segnato le loro vite. In tanti hanno risposto all’ invito che abbiamo rivolto ai familiari dei deportati. Per far conoscere, per non dimenticare. Abbiamo raccolto interviste e foto. Ora, in occasione del mese dedicato alla Liberazione di Prato, quelle pagine sono esposte nelle vetrine dell’Urp di Comune e provincia di Prato, in Corso Mazzoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

