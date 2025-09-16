Vertice di Doha Lega Araba e Organizzazione islamica mondiale verso creazione Nato inter-araba Al Sisi | Meccanismo di difesa contro Israele
L’incontro ha visto la partecipazione di decine di capi di Stato e leader del mondo arabo-islamico: dal presidente turco Erdogan al capo di Stato iraniano Pezeshkian, dal leader saudita bin Salman al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, fino al presidente palestinese Abu Mazen, insieme ai rappr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: vertice - doha
Israele bombarda il vertice dei leader di Hamas a Doha: le immagini dell’attacco
Hamas: “Il capo negoziatore Hayya non è stato ucciso a Doha”. Domenica vertice del Paesi del Golfo sulla risposta ai raid di Israele
Francia, Germania e Regno Unito condannano i raid di Israele su Doha. Domenica vertice del Paesi del Golfo sulla risposta
Vertice di Doha: "Impedire a Israele azioni contro popolo palestinese" ? https://l.euronews.com/Bsxw - X Vai su X
askanews. . Nelle immagini, la foto di famiglia dei leader dei paesi arabi e musulmani riuniti a Doha per un vertice d'emergenza a pochi giorni dall'attacco di Israele contro Hamas in Qatar. - facebook.com Vai su Facebook
Vertice in Qatar, contro Israele la Lega Araba fa mostra di compattezza; Vertice di Doha, l'emiro del Qatar: Codarda aggressione di Israele; Al via l'invasione di Gaza City, tank IDF entrano in città: pesanti attacchi con droni ed elicotteri - Raid Idf anche sul campo profughi di Nuseirat.
Vertice in Qatar, contro Israele la Lega Araba fa mostra di compattezza - Il vertice della Lega Araba in Qatar cerca compattezza e il premier iracheno Mohammed Shia al Sudan propone un ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Dopo il vertice di Doha, Netanyahu tenta il tutto per tutto a Gaza City - La guerra a Gaza ha vissuto nelle ultime ventiquattr’ore una duplice escalation: sul terreno, con l’avvio dell’offensiva israeliana su Gaza City ... Riporta formiche.net