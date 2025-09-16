Verso Udinese-Milan | i bianconeri vogliono confermarsi Maignan non ci sarà

Tre i punti d'oro che l'Udinese si porta in dote dalla trasferta di Pisa. Passata la gioia, è ora di pensare alla sfida casalinga col Milan, a quasi un mese di distanza dal pareggio contro l'Hellas Verona. L'Udinese ci arriva con fiducia accumulata e prospettive migliori di un esordio che aveva. 🔗 Leggi su Udinetoday.it