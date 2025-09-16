Verso la Zona speciale Rogoredo Il Municipio 4 dà parere favorevole al Piano attuativo per spazi pubblici

Un passo in avanti verso la “nuova“ Rogoredo. Il Consiglio del Municipio 4 ha dato parere favorevole alla proposta definitiva di Piano attuativo relativo alla “Zona Speciale Rogoredo” così come individuata dall’accordo di Programma “Scali ferroviari”, un progetto presentato nel 2023 da Redo sgr. Già lo scorso 22 maggio, l’assemblea del “parlamentino“ aveva approvato, un documento di Consiglio che dava indicazioni per il progetto dello spazio pubblico e della palazzina polifunzionale. Ma ripartiamo dall’inizio. Zona speciale Rogoredo è un progetto di rigenerazione urbana dell’omonimo scalo ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

