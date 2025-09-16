Verona Juve uno dei giocatori attesi salterà il match contro i bianconeri! Ecco il comunicato ufficiale Zanetti perde un tassello importante

Verona Juve, uno dei giocatori attesi salterà il match contro i bianconeri: tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Notizie preoccupanti arrivano da casa Verona, che con un comunicato ufficiale ha annunciato l’infortunio di Roberto Gagliardini. Il centrocampista, nel corso del match di campionato giocato ieri sera contro la Cremonese, ha subito un brutto colpo che lo ha costretto a uscire dal campo. Gli accertamenti medici hanno confermato i timori iniziali: si tratta di una lussazione alla spalla destra. L’infortunio è stato gestito rapidamente, con la lussazione subito ridotta all’Ospedale di Borgo Trento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

