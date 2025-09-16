Vergiate | fa strage di piante per realizzare una spiaggetta privata denunciato

Vergiate, 16 settembre 2025 – Una spiaggetta privata dove godersi il sole, di fronte allo splendido panorama offerto dal lago di Comabbio. L’idea deve essere sembrata brillante al proprietario di una villa affacciata sulle acque di uno dei bacini interni più noti del Nord Lombardia. Peccato non abbia chiesto alcun permesso e, con i lavori, si sia reso responsabile di una serie di danneggiamenti all’ambiente e al patrimonio botanico del territorio. L’uomo, dopo che le sue sciagurate iniziative sono venute alla luce, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo forestale di Vergiate, in collaborazione con la polizia locale cittadina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vergiate: fa strage di piante per realizzare una spiaggetta privata, denunciato

