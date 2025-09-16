Ventimila euro per la festa | Sono soldi della Regione
"Il progetto dei commercianti del centro storico è stato finanziato dalla Regione, io mi sono sempre speso per tutti. Gli uffici stanno valutando le congruità della spesa, il Comune non mette un euro". Il sindaco Sandro Parcaroli risponde all’interrogazione del consigliere del Pd Andrea Perticarari rispetto ai 20mila euro che sarebbero stati versati, dalla Regione, per la festa dell’associazione commercianti centro storico. In un documento Perticarari chiedeva chiarimenti sulla lettera, inviata da Parcaroli al presidente della Regione Francesco Acquaroli, in cui il sindaco chiede "un sostegno all’iniziativa con un contributo che possa finanziare parte delle spese per la festa, organizzata tra Comune, Pro loco e associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ventimila - euro
Colpo al centro ippicco Pelliccia. Rubate le selle per ventimila euro
Centri estivi. Ventimila euro per le famiglie
Aziende agricole sotto la lente. Sanzioni per ventimila euro
La diatriba sulle nuove fasce Isee. "Fino alla soglia di ventimila euro rilevanti riduzioni, sopra lievi aumenti" - facebook.com Vai su Facebook
Ventimila euro per la festa: Sono soldi della Regione; Restauro del Convitto, progetto ok. Bagarre sul contributo ai commercianti, Parcaroli: «Ho sempre sostenuto tutti; Manfredonia Festival 2025: affidato l’incarico per il “Manfredonia Special Dinner”. 20mila euro in totale.
Ladri alla Sagra di Sant'Antonio, alla fine della festa spariti ventimila euro. La volontaria: «Mi tenevano d'occhio, tutto calcolato» - Sara, la volontaria responsabile della sagra, ne è sicura: «Mi tenevano d'occhio, è stato tutto calcolato». Scrive ilgazzettino.it
"Ventimila euro per la festa?. Tanto denaro" - "Abbiamo presentato un progetto per tutta Macerata, ma non ci hanno risposto. Come scrive msn.com