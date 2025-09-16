Ventimila euro per la festa | Sono soldi della Regione

"Il progetto dei commercianti del centro storico è stato finanziato dalla Regione, io mi sono sempre speso per tutti. Gli uffici stanno valutando le congruità della spesa, il Comune non mette un euro". Il sindaco Sandro Parcaroli risponde all’interrogazione del consigliere del Pd Andrea Perticarari rispetto ai 20mila euro che sarebbero stati versati, dalla Regione, per la festa dell’associazione commercianti centro storico. In un documento Perticarari chiedeva chiarimenti sulla lettera, inviata da Parcaroli al presidente della Regione Francesco Acquaroli, in cui il sindaco chiede "un sostegno all’iniziativa con un contributo che possa finanziare parte delle spese per la festa, organizzata tra Comune, Pro loco e associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

