Veneto epicentro della sfida politica Lega e Fratelli d’Italia in duello aperto Le Marche diventano l’Ohio d’Italia

Il cuore dello scontro politico d'autunno batte in Veneto. Qui la successione a Luca Zaia, dopo quindici anni di guida della Regione, è diventata la madre di tutte le battaglie. La Lega rivendica il diritto di indicare il candidato, puntando su Alberto Stefani, vicesegretario del partito ed ex sindaco di Borgoricco. Fratelli d'Italia non intende .

Fratelli d'Italia, via ai congressi. Candidato unico solo a Venezia e Belluno: la mappa delle sfide interne; Elezioni in Veneto, al voto un Comune su 7: la mappa delle sfide.

Elezioni, Manildo: «Corro per il Veneto. Sfida in salita? Sono alpino» - «Mi candido alla presidenza della Regione perché credo nella possibilità reale di un cambiamento», dice l'ex sindaco di ...

Sfida del 'kung fu Panda' Manildo alla destra: "Voglio passare dal Veneto di uno al Veneto di tutti" - Kung fu panda il ritorno: Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra in Veneto, la regione che da trent'anni non vota più a sinistra, è come l'improbabile eroe delle arti marziali.