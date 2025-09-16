Vendita Stadio San Siro accordo trovato tra Comune di Milano Inter e Milan domani il via libera a demolizione nuovo impianto entro il 2031

Ilgiornaleditalia.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte economico, la vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana, Anna Scavuzzo, ha chiarito nella delibera che approderà in Giunta che non ci sarà una “compartecipazione” alla demolizione e rifunzionalizzazione di San Siro. Palazzo Marino, infatti, contribuirà con 22 milioni di euro, e non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vendita stadio san siro accordo trovato tra comune di milano inter e milan domani il via libera a demolizione nuovo impianto entro il 2031

© Ilgiornaleditalia.it - Vendita Stadio San Siro, accordo trovato tra Comune di Milano, Inter e Milan, domani il via libera a demolizione, nuovo impianto entro il 2031

In questa notizia si parla di: vendita - stadio

Firenze, summit sullo stadio-cantiere. Trasferta aperta ai napoletani, ma con controlli sulla vendita

Allo stadio con amici o in famiglia. Si parte da lunedì prossimo. Dal 30 luglio vendita libera

Vendita San Siro a Milan e Inter, indagine della Procura: questione stadio complessa

Milano, vendita dello stadio di San Siro, il Comune non parteciperà alla demolizione: il contributo scende a 22 milioni; Stadio San Siro, la giunta incontra Milan e Inter. E parte la richiesta di chiarimenti sulla società che lo comprerà; Stadio San Siro, Sala: “Accordo trovato, domani delibera in giunta per la vendita.

vendita stadio san siroStadio San Siro, Sala:" Accordo con Inter e Milan per la vendita" - Domani passaggio in Giunta, "poi deciderà il consiglio comunale: il tutto avverrà entro fine mese" ... Scrive tg24.sky.it

vendita stadio san siroSan Siro, vendita stadio a Milan e Inter: Sala annuncia la delibera in Giunta - Lo stadio deve essere pronto per il 2031 altrimenti la Uefa non considererà Milano ... Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Vendita Stadio San Siro