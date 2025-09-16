Vendita Stadio San Siro accordo trovato tra Comune di Milano Inter e Milan domani il via libera a demolizione nuovo impianto entro il 2031
Sul fronte economico, la vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana, Anna Scavuzzo, ha chiarito nella delibera che approderà in Giunta che non ci sarà una “compartecipazione” alla demolizione e rifunzionalizzazione di San Siro. Palazzo Marino, infatti, contribuirà con 22 milioni di euro, e non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: vendita - stadio
Firenze, summit sullo stadio-cantiere. Trasferta aperta ai napoletani, ma con controlli sulla vendita
Allo stadio con amici o in famiglia. Si parte da lunedì prossimo. Dal 30 luglio vendita libera
Vendita San Siro a Milan e Inter, indagine della Procura: questione stadio complessa
Via libera alla vendita dello #stadio di San Siro: "Accordo trovato con i club", annuncia il sindaco di #Milano. Cosa prevede l'intesa https://rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/09/san-siro-sindaco-sala-accordo-club-domani-delibera-giunta-26b468ab-dbc7-4 - X Vai su X
| tagliandi per San Marino-Cipro in vendita per la sola Tribuna Nord ed acquistabili da mercoledì 17 settembre presso la Segreteria Federale (Lun-Ven, ore 9:30-12:00 e 16:00-18:00), VivaTicket (online e punti vendita) oppure alla biglietteria dello stadio a - facebook.com Vai su Facebook
Milano, vendita dello stadio di San Siro, il Comune non parteciperà alla demolizione: il contributo scende a 22 milioni; Stadio San Siro, la giunta incontra Milan e Inter. E parte la richiesta di chiarimenti sulla società che lo comprerà; Stadio San Siro, Sala: “Accordo trovato, domani delibera in giunta per la vendita.
Stadio San Siro, Sala:" Accordo con Inter e Milan per la vendita" - Domani passaggio in Giunta, "poi deciderà il consiglio comunale: il tutto avverrà entro fine mese" ... Scrive tg24.sky.it
San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: Sala annuncia la delibera in Giunta - Lo stadio deve essere pronto per il 2031 altrimenti la Uefa non considererà Milano ... Come scrive sport.sky.it