Vannacci | Nessuno escluso in Toscana tutti potevano correre

Lopinionista.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – “Il mio motto è stato ‘andiamo avanti sempre tutti insieme’. Nessuno è stato escluso, tutti avevano la possibilità di correre”. Lo ha affermato Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, oltre che responsabile della campagna elettorale del Carroccio in Toscana, a proposito dei malumori per la composizione delle liste a livello regionale, tra le accuse di ‘vannaccizzazione’ del partito avanzate dalla ‘vecchia guardia’, e la mancata ricandidatura di alcuni consiglieri uscenti. “Io ricordo che candidarsi non è né un premio né una rendita di posizione – ha sottolineato, parlando a margine della presentazione delle liste per le elezioni regionali in Toscana – ma è una responsabilità, è un impegno, forse anche un dovere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

