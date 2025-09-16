FIRENZE – “Il mio motto è stato ‘andiamo avanti sempre tutti insieme’. Nessuno è stato escluso, tutti avevano la possibilità di correre”. Lo ha affermato Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, oltre che responsabile della campagna elettorale del Carroccio in Toscana, a proposito dei malumori per la composizione delle liste a livello regionale, tra le accuse di ‘vannaccizzazione’ del partito avanzate dalla ‘vecchia guardia’, e la mancata ricandidatura di alcuni consiglieri uscenti. “Io ricordo che candidarsi non è né un premio né una rendita di posizione – ha sottolineato, parlando a margine della presentazione delle liste per le elezioni regionali in Toscana – ma è una responsabilità, è un impegno, forse anche un dovere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vannacci: “Nessuno escluso in Toscana, tutti potevano correre”